Sale ancora il numero delle vittime da coronavirus in Sardegna. Dopo i due decessi registrati durante la notte all’ospedale Santissima Trinità, oggi pomeriggio è morto un altro anziano di 78 anni di San Vero Milis che aveva già avuto in passato altre patologie. L’uomo era ricoverato all’ospedale di Is Mirrionis dal 18 ottobre scorso, nei giorni scorsi il suo quadro clinico è peggiorato, avrebbe avuto anche un infarto, e oggi pomeriggio la situazione è precipitata e l’anziano è deceduto. Quest’ultima vittima non è conteggiata nell’ultimo bollettino emesso oggi, che certifica tre morti, due uomini a Cagliari, 78 e 93 anni, e una donna di 90 anni del sassarese.

Nell’ultimo bollettino regionale dell’unità di crisi salgono a + 51 i nuovi casi di positività, dato che porta il totale delle persone contagiate nell’Isola da inizio emergenza a 3.900.

Le persone attualmente positive sono 2.061, di cui 101 ricoverate in ospedale. I pazienti in terapia intensiva sono 19. Le restanti 1.941 sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i guariti, il numero totale delle persone che ha sconfitto il Covid in Sardegna è pari a 1.685.

In totale sono stati eseguiti 190.647 tamponi, con un incremento di 3.127 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.941. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.668 (+16) pazienti guariti, più altri 17 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 3.900 casi positivi complessivamente accertati, 601 (+10) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 397 (+3) nel Sud Sardegna, 315 a Oristano, 501 (+18) a Nuoro, 2.086 (+20) a Sassari.