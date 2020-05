Un’altra giornata senza contagi in Sardegna. Così riferisce il bollettino quotidiano dell’Unità di crisi nell’ultimo aggiornamento che vede il numero complessivo di casi fermo a 1.356 dall’inizio dell’emergenza. Fermo anche il conteggio delle vittime che in totale sono 130; diminuiscono le persone ricoverate in ospedale che a oggi sono 35 (ieri erano 36) di cui due sono in terapia intensiva. A questi si aggiungono i 150 che si trovano in isolamento domiciliare, mentre aumenta di un’unità il numero dei pazienti guariti che sono 981 più altri sessanta guariti clinicamente.

Il numero di test effettuati complessivamente in Sardegna è di 57.296, ossia 716 in più rispetto all’ultimo aggiornamento. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale è sempre Sassari ad aver registra l’emergenza più pesante con 870, seguita dalla Città metropolitana di Cagliari con 251 contagi. Nel Sud Sardegna i positivi sono stati 97 mentre a Nuoro 79 e Oristano 59.