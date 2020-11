Cresce il numero delle persone positive in Sardegna che sono 327 in più. Così recita l’ultimo bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale in cui risalta anche il numero delle vittime che sono tredici. Si tratta di sette donne e sei uomini, avevano un’età compresa fra i 53 e i 94 anni, di cui otto in un’età compresa fra gli 83 e i 94 anni e cinque fra i 53 e i 76 anni. Le vittime nell’Isola sono complessivamente 268 dall’inizio dell’emergenza. Dei 327 nuovi casi 182 rilevati attraverso attività di screening e 145 da sospetto diagnostico. Sono invece 408 le persone ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, otto in più rispetto al penultimo aggiornamento; sono tre in più, cinquantotto il totale, quelle ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 8.127 i pazienti in isolamento domiciliare.

Ci sono anche 136 guariti in più ai quali si aggiungono altri cinquantasette guariti clinicamente.In totale sono stati eseguiti 296.721 tamponi con un incremento di 2.927 test. Sul territorio, di 12.588 casi positivi complessivamente accertati, 2.547 (+82) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.100 (+83) nel Sud Sardegna, 1.067 a Oristano, 1.503 (+35) a Nuoro, 5.371 (+127) a Sassari.