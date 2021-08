Ancora alto il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento si registrano 266 nuovi casi, su 1.696 persone testate. I test fra molecolari e antigenici, sono 3.188. IL tasso di positività è all’8,3 per cento. C’è anche un nuovo decesso. Si tratta di un uomo di 78 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

Si registra anche un nuovo ingresso in terapia intensiva, per un totale di 22 pazienti ricoverati. Quelli in area medica sono invece 140 (più sei rispetto a ieri. I casi nei reparti di terapia intensiva sono 22 (+ 1 rispetto a ieri). 7.223 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 88 rispetto a ieri).