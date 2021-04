Ci sono 254 nuovi casi di coronavirus in Sardegna come riporta il bollettino quotidiano emanato dall’Unità di crisi regionale. Questo dato, incrociato col numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, porta il tasso di positività al 7,3 per cento. Sono complessivamente 53.165 i casi di positività dall’inizio della pandemia, mentre i test eseguiti sulla popolazione sono 1.164.436. Ci sono anche quattro nuovi decessi che portano il totale dei morti a 1.347. Aumenta il numero dei ricoverati in reparti non intensivi che arriva a 378 con un incremento di dieci persone, mentre diminuisce di uno quello dei posti occupati in terapia intensiva che sono 51.

Le persone in isolamento domiciliare sono 17.334 e ci sono 288 guariti in più, per un totale 34.055. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale è la provincia di Oristano a far registrare l’incremento maggiore con 71 nuovi contagi (4.672 totali), seguita dalla provincia di Nuoro che, con 59 nuovi casi arriva a 10.457 persone colpite dal Covid. Aumenta di 57 il numero di positivi in provincia di Sassari (16.204 totali), nella Città metropolitana di Cagliari ne sono stati registrati altri 44 (13.797 totali) e infine 23 nel Sud Sardegna che ha avuto 8.035 positivi dall’inizio della pandemia.