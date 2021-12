Covid, 182 nuovi casi nell’Isola. Aumenta il numero dei ricoveri

Sono 182 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna, come riporta il consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Il numero di positivi è risultato sulla base di 3.822 persone testate, mentre sono stati processati in totale, tra molecolari e antigenici, 12.218 tamponi.

Un calo dei contagi rispetto alle ultime ventiquattro ore a cui, però, si affianca un aumento del numero delle persone ricoverate sia in terapia intensiva sia in area medica. Nel primo caso i posti letto occupati sono dieci, uno in più rispetto al penultimo aggiornamento, nel secondo caso il totale delle persone in ospedale è di 118, quattro in più rispetto alle ventiquattro ore precedenti.

Non si registrano nuovi decessi, mentre sono 3796 i casi di isolamento domiciliare, ossia cento in più rispetto al penultimo bollettino.