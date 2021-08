Sono 178 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna come riporta il bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Sono state testate 1.494 persone, numero che, in rapporto al numero dei contagi, fissa il tasso di positività all’11,9 per cento. Ci sono anche due decessi, si tratta di un uomo di 54 anni, marittimo, sbarcato da una nave e uno di 84 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari. Aumenta ancora il numero di pazienti ricoverati sia in terapia intensiva, sia nei reparti di area medica: nel primo caso attualmente i posti letto occupati sono 19, due in più rispetto al penultimo aggiornamento. In reparti non intensivi sono 77 le persone ricoverate, tre in più rispetto alle precedenti ventiquattro ore. Ci sono 5.195 persone in isolamento domiciliare (75 in più rispetto al penultimo aggiornamento.