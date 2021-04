Diciassette persone sono state sorprese dai carabinieri della stazione di Pirri, all’interno di un circolo privato. Il controllo è scattato nel pomeriggio di ieri, verso le 18 quando gli uomini dell’arma hanno dato seguito a una segnalazione confidenziale. Insieme ai colleghi della compagnia di Cagliari, hanno effettuato il controllo e scoperto che nel locale c’era un gruppo di persone, tra cui il titolare, un 38enne di Monserrato e sette persone già denunciate in precedenza. Per tutti è scattata la sanzione amministrativa da 400 euro, per la violazione di norme anti-Covid, mentre sono in fase di valutazione ulteriori provvedimenti nei confronti del circolo privato.