Covid, 1.968 nuovi contagi. Quattro decessi e 32mila persone in isolamento

Sono 1.968 i nuovi casi di Covid in Sardegna come riporta il consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Di questi contagi, 1.429 sono stati diagnosticati con il tampone antigenico. Sempre per quanto riguarda i tamponi, ne sono stati diagnosticati, fra molecolari e antigenici, 15.776.

Diminuiscono i ricoveri, sia in area medica che in terapia intensiva: nel primo caso sono 409 i posti letto occupati, ossia quattro in meno rispetto al penultimo aggiornamento, mentre in terapia intensiva sono 28 le persone ricoverate, una in meno rispetto alle precedenti ventiquattro ore.

Aumentano i casi di isolamento domiciliare, situazione in cui si trovano 32.697 persone (770 in più rispetto a ieri). Si registrano 4 decessi: una donna di 80 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 82 e una donna di 97 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna, e una donna di 79 anni, residente nella provincia di Sassari.