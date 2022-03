Covid, 1.873 nuovi casi. Altri sei morti e quasi 30mila persone in isolamento

Ci sono 1.873 nuovi casi di coronavirus in Sardegna, come riporta il consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Di questi, 1.522 sono stati diagnosticati con il tampone antigenico, mentre sono 12.220, in cui rientrano anche i molecolari, i test processati in totale.

Luci e ombre per quanto riguarda il versante ospedaliero: aumentano, infatti, i ricoveri in terapia intensiva che sono complessivamente 19, ossia tre in più rispetto al penultimo aggiornamento. Diminuiscono, invece, i ricoveri in area medica con un decremento di sei ricoveri che portano il totale dei posti letto occupati a 313. Cresce ancora il numero delle persone in isolamento domiciliare, sono complessivamente 29.578, ossia 169 in più rispetto alle precedenti ventiquattro ore.

Sono sei le persone morte. Si tratta di una donna di 92 anni e un uomo di 87, residenti nella Città metropolitana di Cagliari, tre donne di 72, 87 e 94 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna e una donna di 97 anni, residente nella provincia di Sassari.