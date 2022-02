Covid, 1.812 nuovi contagi e nove persone morte

Rimane sempre alto il numero dei nuovi casi di coronavirus in Sardegna che sono 1.812 come riporta il consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Di questi, 1.476 sono stati diagnosticati attraverso il tampone antigenico, mentre sono in totale 11.612 i test effettuati tra cui rientrano anche i molecolari.

Nelle ultime ventiquattro ore c’è una persona in più ricoverata in terapia intensiva, mentre diminuisce sensibilmente il numero di quelle ricoverate in area medica che, attualmente, sono 271 ossia sedici in meno rispetto al penultimo aggiornamento. Diminuiscono anche i casi di isolamento domiciliare che sono 196 in meno rispetto alle ultime ventiquattro ore per un totale di 35.827 casi.

Sono nove invece le persone decedute. Si tratta di quattro uomini, di cui 2 di 80 anni, gli altri di 71, e 93 anni , e una donna di 61 anni tutti residenti nella Città metropolitana di Cagliari. Un uomo di 64 e due donne di 86 e 93 anni, residenti nella provincia di Sassari, e un residente nella provincia di Nuoro.