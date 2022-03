Covid, 1.301 nuovi casi e ricoveri in calo. Sei decessi

Sono 1.301 i nuovi casi di Covid in Sardegna come riporta il consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Di questi, 1.094 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Nelle ultime ventiquattro ore, sono stati processati, tra molecolari e antigenici, complessivamente 9.673 tamponi.

Buone notizie sul fronte ospedaliero visto che i ricoveri sono in calo sia in terapia intensiva che in area medica. Nel promo caso i posti letto occupati sono 27, due in meno rispetto al penultimo aggiornamento, mentre in area medica ci sono 317 persone ricoverate, dieci in meno rispetto alle ultime ventiquattro ore.

In diminuzione anche i casi di isolamento domiciliare che sono 172 in meno, per un totale di 24.620 persone in quarantena. Si registrano, però, sei decessi: si tratta di un uomo di 88 e una donna di 99 anni residenti nella provincia di Sassari; una donna di 95 e un uomo di 98 anni, residenti nella provincia di Oristano, e due uomini di 72 e 84 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.