Covid, 1.296 nuovi casi nell’Isola. Un morto e aumentano i ricoveri

Ci sono 1.296 nuovi casi di coronavirus in Sardegna come riporta il consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Il dato è stato ottenuto sulla base di 4.856 persone testate, mentre sono 20.997 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici.

Numeri sempre alti per il virus che continua a condizionare la vita sanitaria della Sardegna, visto che oltre il numero dei contagi, preoccupa l’aumento dei ricoveri, sia in terapia intensiva che in area medica. Nel primo caso sono 28 i posti letto occupati, ossia uno in più rispetto al penultimo aggiornamento, mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 231, ossia sedici in più rispetto alle ultime ventiquattro ore.

Si registra anche un decesso: si tratta di una donna di 88 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari. Sono, invece, 18.169 i casi di isolamento domiciliare, 563 in più rispetto a ieri.