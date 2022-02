Covid, 1.043 nuovi casi e cinque persone morte

Sono 1.043 i nuovi casi di Covid in Sardegna come riporta il consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Di questi nuovi contagi, 905 sono stati diagnosticati attraverso il tampone antigenico. Sono stati, invece, processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.493 tamponi.

Rimane invariato il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono 26, mentre c’è una persona in più ricoverata in area medica dove i posti letto occupati per il Covid sono 370. Diminuiscono anche i casi di isolamento domiciliare che sono 248 in meno rispetto al penultimo aggiornamento, per un totale di 35.528 persone costrette a casa.

Sono cinque le persone morte: si tratta di un uomo di 88 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; uno di 85 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e tre persone residenti nella provincia di Nuoro.