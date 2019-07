Per realizzare un impianto di rifiuti e uno fotovoltaico avevano costituito una fitta rete di rapporti tra la Sardegna e la Penisola, che è finita nel mirino dei carabinieri. Agli arresti domiciliari con sospensione dell’esercizio dai rispettivi uffici, il presidente e il direttore generale del Consorzio industriale Provinciale di Nuoro (Cip) rispettivamente Pier Gavino Guiso e Salvatorico Mario Serra. Obbligo di dimora, invece, per l’imprenditore calabrese Tonino Marchio e per il consulente e mediatore di società operanti nel settore dei rifiuti, Donato Sabatino, inquisiti entrambi nell’ambito di una gara d’appalto per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti nell’area industriale di Ottana. Stessa misura cautelare per il direttore della società ‘Antica fornace villa di Chiesa’ che opera a Ottana, Antonio Busi e del consulente Luigi Zilli.

Guiso e Serra sono accusati di istigazione alla corruzione e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente e di istigazione alla corruzione per una vicenda di lotti in cui realizzare impianti di energia alternativa, con l’aggravante per Serra del falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico. Gli altri quattro indagati sono accusati a vario titolo di turbata libertà di procedimento di scelta del contraente e istigazione alla corruzione. Le misure cautelari sono state emesse dal Gip del tribunale di Nuoro Claudio Cozzella, su richiesta dei sostituti della Procura nuorese Andrea Ghironi e Tommaso Giovannetti. L’operazione dei carabinieri è iniziata stamattina all’alba attraverso perquisizioni e sequestri nelle abitazioni dei sei indagati.

In aggiornamento