Pensavano di evitare la multa allontanandosi in mare a bordo di un catamarano, ma li è andata male. Gli uomini della Guardia costiera di Bosa hanno multato quattro diportisti per non aver rispettato le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. I quattro si trovavano a bordo di un catamarano bloccato dalla Capitaneria di porto a circo un miglio da Bosa Marina. I quattro non hanno saputo fornire alcuna giustificazione per il loro spostamento. Per ciascuno di loro è scattata una multa da 400 euro.