L’assessora regionale al Lavoro, Alessandra Zedda, ha comunicato la sospensione di tutti i tirocini formativi per “tutelare la salute dei cittadini beneficiari, fino a quando l’emergenza sanitaria del coronavirus verrà superata”. Una decisione presa anche in virtù del decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’otto marzo scorso. I tirocini interessati alla sospensione sono quelli in corso a valere sull’avviso pubblico per l’attivazione di progetti di tirocinio 2019 Por Fse 2014-2020 – Asse I – Occupazione – Azione 8.5.1; i tirocini a valere sull’avviso pubblico per l’attivazione di progetti di tirocini Tvb Sardegna LavOro Por Fse 2014-2020 – Asse I – Occupazione – Azione 8.5.1; i tirocini regionali; i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione i tirocini giudiziari.

In virtù della sospensione, da oggi 12 marzo, così come comunicato dall’Aspal non è consentito al tirocinante il prosieguo delle attività di tirocinio. L’esponente della Giunta Solinas precisa che “i beneficiari dei tirocini over 35/2020, potranno usufruire e riprendere gli stessi non appena sarà cessato il periodo di sospensione, per i quali peraltro la Regione sta reperendo ulteriori risorse per poter ampliare la platea di beneficiari”.