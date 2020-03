Sono di rientro a bordo della nave ‘Athara’ di Tirrenia-Moby i 69 sardi rimasti bloccati in Corsica dopo lo stop ai collegamenti marittimi tra le due isole, deciso per contrastare la diffusione del coronavirus. L’imbarcazione, autorizzata dalle autorità italiane e francesi è partita alle 15 da Propriano. A bordo anche 42 automobili e quattro mezzi pesanti. Passeggeri e automezzi arriveranno a Porto Torres, dove le persone saranno controllate col termo-scanner.

Una volta a casa, staranno in quarantena, in isolamento fiduciario, come dispone l’ordinanza del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, cui nei giorni scorsi i sardi rimasti in Corsica si erano appellati. Tirrenia-Moby aveva subito dato la disponibilità al trasporto e oggi, una volta ottenuti i lasciapassare, ha mollato gli ormeggi da Porto Torres verso la Corsica.