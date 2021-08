Lieve aumento dei casi di coronavirus in Sardegna e ancora vittime. Secondo l’ultima rilevazione oggi sono stati accertati 220 casi di positività al Covid sulla base di 3.276 persone controllate. Purtroppo si registrano anche altre quattro vittime.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.883 tamponi, per un tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi casi e tamponi, che scende al 2 per cento. Invariato, dopo l’aumento di ieri, il numero dei pazienti in terapia intensiva, 27, mentre si registra un aumento dei pazienti ricoverati in area medica: secondo l’ultima rilevazione sono 240 (+13 rispetto all’ultimo dato). Le persone in isolamento domiciliare sono 7.403 (252 in meno rispetto all’ultima rilevazione).

Le quattro vittime sono due uomini, di 68 e 88 anni, e una donna di 101 anni, residenti nella Provincia del Sud Sardegna, ed un uomo di 75 anni della Città Metropolitana di Cagliari.