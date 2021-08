Si abbassano i casi di coronavirus accertati in Sardegna, ma rimangono ancora alti i decessi e i ricoveri. Secondo l’ultima rilevazione oggi sono stati registrati 187 nuovi casi di positività al Covid, sulla base di 1.480 persone controllate. Tre le persone decedute.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.633 tamponi. Il tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti, è del 7,1%. In aumento purtroppo i ricoveri: i pazienti attualmente ospitati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (più 6 rispetto alla rilevazione di ieri), mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 227 (10 in meno rispetto all’ultima statistica). Le persone in isolamento domiciliare sono 7.655 (127 in meno rispetto a ieri). Le tre vittime erano tutte residenti nel Sud Sardegna.