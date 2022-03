Coronavirus, registrati 1172 nuovi casi: altre quattro vittime

Diminuiscono i numeri legati ai contagi da coronavirus in Sardegna, ma purtroppo si registrano altre quattro vittime. Secondo l’ultima analisi, nelle ultime 24 ore si sono registrano 1172 casi confermati di positività al Covid, di cui 943 diagnosticati da antigenico e 229 accertati con tampone molecolare, contro i 1480 della precedente rilevazione.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9828 tamponi per un tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi casi e tamponi, dell’11,9%.

Si registra un aumento dei ricoveri negli ospedali. I pazienti che attualmente si trovano in Terapia intensiva sono 29, tre in più rispetto all’ultima rilevazione. Si assestano a quota 325, invece, i numeri relativi alle persone ricoverate in area medica, ben 19 in più risetto all’ultima statistica.

Diminuiscono invece i sardi che si trovano attualmente in isolamento domiciliare che oggi sono 27393, ben 2092 in meno rispetto all’ultima rilevazione. Si registrano, purtroppo, altre quattro vittime. Si tratta di un uomo di 76 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 86 e un uomo di 88, residenti nella provincia di Sassari e una donna di 84 anni residente nella provincia di Oristano.