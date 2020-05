Un solo nuovo contagio e terzo giorno consecutivo in cui non si registrano nuovi decessi. Sono queste le novità principali che arrivano dai dati diffusi dall’Unità di crisi regionale sull’emergenza coronavirus in Sardegna. In totale sono 1.318 i casi di positività al virus Covid-19 accertati nell’Isola: l’aggiornamento odierno registra l’unico incremento (+1) nella Città metropolitana di Cagliari su 815 tamponi effettuati in ventiquattr’ore a livello regionale. I test eseguiti complessivamente sono 28.867.

Per quanto riguarda le condizioni dei pazienti, le persone ricoverate in ospedale sono 103, di cui 9 in terapia intensiva, mentre 539 sono in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 452 pazienti guariti (+19 rispetto al dato precedente), più altri 105 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime (119). Sul territorio dunque i casi di contagi sono suddivisi in questo modo: 243 sono stati registrati nella Città metropolitana di Cagliari, 94 nel Sud Sardegna, 55 a Oristano, 78 a Nuoro, 848 a Sassari. Tuttavia va ricordato che i dati divulgati dalla Regione non rappresentano la totalità dei casi di contagio presenti nell’Isola ma solo quelli individuati tramite il tamponi eseguiti giornalmente.

