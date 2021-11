Coronavirus, nuovi casi in calo: 35 positivi e nessun decesso

Contagi da covid in frenata in Sardegna e fortunatamente nessun decesso. Secondo l’ultimo aggiornamento nelle ultime 24 ore i nuovi casi accertati sono 35 (-42) sulla base di 766 persone controllate.

Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 2.677 test. Il tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi positivi e tamponi eseguiti, sale all’1,3 per cento. Rimangono fortunatamente stabili sia i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 8, sia quelli in area medica, in totale 44.

Infine, sale anche se di poco il numero delle persone attualmente in isolamento domiciliare: 1.803 (più 6 rispetto al dato di ieri).