Un anziano di 89 anni di Uras, affetto dal virus Covid-19, è morto all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove era ricoverato. Lo conferma la sindaca del Comune nell’Oristanese, Anna Maria Dore. “Tutta l’amministrazione comunale e i cittadini sono vicini alla famiglia”, ha voluto sottolineare la prima cittadina. L’anziano era ricoverato nella struttura nuorese da alcuni giorni ed era stato precedentemente ricoverato per altri problemi al Policlinico di Monserrato. Oggi a Uras sono stati celebrati i funerali.

La notizia del decesso è arrivata dopo la diffusione dei dati di oggi dell’Unità di crisi regionale. Sono 110 in tutto ora le vittime del coronavirus in Sardegna. I casi di positività sono 1.285 dall’inizio dell’emergenza, due in più rispetto a ieri. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 22.116 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 114, di cui 18 in terapia intensiva, mentre 658 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 325 pazienti guariti (+3 rispetto al dato precedente), più altri 79 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 1.285 casi positivi complessivamente accertati, 232 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 93 (+1 rispetto all’ultimo aggiornamento) nel Sud Sardegna, 54 a Oristano, 76 a Nuoro, 830 (+1) a Sassari.