Un piccolo gesto può essere in grado di alleviare momenti di grande difficoltà. Lo è stato quello compiuto dai gestori di una pizzeria cagliaritana nei confronti del personale del reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Trinità, quartiere di Is Mirrionis, da giorni in trincea nella lotta all’emergenza coronavirus. Tra un turno e l’altro ieri sera sono state ordinate quattro pizze da asporto: citofono Rianimazione. Chi ha ricevuto l’ordinazione oltre alle pizze ha fatto recapitare uno scontrino speciale “omaggio” e un messaggio: “Siete nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Grazie per tutto quello che fate”. Un messaggio che ha commosso medici e infermieri dell’ospedale assieme a migliaia di persone che in queste ore stanno condividendo la foto sui social.