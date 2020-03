Auto gratis per chi è impegnato nella lotta al coronavirus. È l’iniziativa di Playcar sharing, l’azienda che noleggia veicoli e auto a Cagliari. Tramite la propria pagina Facebook ha lanciato l’invito ad associazioni ed enti impegnati in queste settimane nella lotta al Covid-19 ad utilizzare gratis i mezzi normalmente forniti a noleggio. “Invitiamo tutte le associazioni e gli enti di Cagliari impegnati a qualsiasi livello nella lotta alla diffusione del virus a contattarci per poter utilizzare gratuitamente le vetture Playcar – si legge nel messaggio di Playcas -. Covid-19 non piegherà la nostra città. Inviate questo messaggio ad associazioni o persone a cui potrebbe essere d’aiuto”.

Ecco il post pubblicato su Facebook.