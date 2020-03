Indennità 600 euro, congedi Covid 19 (per autonomi e gestione separata), bonus baby-sitting. Da mercoledì prossimo 1 aprile sarà possibile presentare la domanda per alcune delle nuove prestazioni previste dal decreto-legge ‘Cura Italia’. Tutto in modalità telematica grazie a una procedura semplificata per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali. Le indennità riguardano professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo, bonus per i servizi di baby-sitting.

In sostituzione del normale sportello di front office fisico, l’Inps ha disposto che tutti i servizi informativi siano resi attraverso il potenziamento dei canali telefonici e telematici e assicurati dal servizio di sportello telefonico provinciale (0706009400 per Cagliari, 0784237700 Nuoro, 0783790200 Oristano, 0792159224 Sassari, 0781490300 Sud Sardegna), attivi nelle consuete fasce orarie di apertura al pubblico (8.30 – 12.30). Gli uffici sono al momento chiusi al pubblico.