La Sardegna vede crescere ancora il numero delle vittime per coronavirus: sette quelle di oggi, che porta il numero totale di deceduti isolani a 59. Nel consueto bollettino serale della Protezione civile nazionale crescono anche i casi di contagio: 40 in più rispetto a ieri, passando da un totale (compresi decessi e guarigioni) di 935 a 975.

Invariato il numero delle persone ricoverate con sintomi, ferme a 112, 31 pazienti sono in terapia intensiva (più cinque rispetto a ieri), mentre 697 sono in isolamento domiciliare (24 in più di ieri). I dimessi sono 76 (ieri erano 62), mentre i tamponi eseguiti complessivamente nell’Isola sono 8.493 (813 nella sola giornata di oggi). In totale le persone attualmente positive sono 840.

Sul territorio, dei 975 casi positivi complessivamente accertati, 151 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+3 rispetto all’ultimo aggiornamento), 74 nel Sud Sardegna, 29 (+1) a Oristano, 67 (+2) a Nuoro, 654 (+34) a Sassari.