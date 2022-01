Coronavirus, in Sardegna 1113 nuovi casi e altre cinque vittime

Rimane ancora alto numero relativo alle persone contagiate dal coronavirus in Sardegna, come rimane elevato quello dei decessi: oggi altre cinque persone hanno perso la vita. Secondo l’ultima rilevazione si registrano nell’Isola 1113 ulteriori casi confermati di positività al covid-19, sulla base di 3927 persone controllate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 23576 tamponi. Il tasso di positività cioè il rapporto tra tamponi processati e nuovi casi è del 4,7 per cento

Fortunatamente non si registra una crescita del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva fermi a quota 30 come ieri.

Crescono, anche se di poco, il numero delle persone attualmente ricoverate in area medica che oggi sono 275, sei in più rispetto all’ultima rilevazione.

In lieve diminuzione invece le persone attualmente in isolamento domiciliare che oggi secondo l’ultima statistica sono 22078, (83 in meno rispetto a ieri).

Come detto si registrano purtroppo altri cinque decessi. Si tratta di due donne di 81 e 97 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 85 e 88 anni, residenti nella provincia di Nuoro, e una donna di 81 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.