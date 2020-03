I medici di base lanciano un appello alla Regione sulle ricette rosse, ovvero le prescrizioni di farmaci che vanno obbligatoriamente ritirate dal medico di famiglia. Il paradosso è che si rischia di affollare gli ambulatori, violando, proprio quando si va dal dottore, le restrizioni imposte dal decreto ‘Io resto a casa’ che vieta gli assembramenti. I medici di famiglia sollecitano quindi una norma ad hoc. “Vista l’emergenza coronavirus, chiediamo che per le ricette rosse si applichi la stessa procedura delle dematerializzare, consentendo il ritiro dei medicinali direttamente nelle farmacie, così come avviene già in altre regioni”.