Continuano a salire, come previsto, i casi di coronavirus in Sardegna: dai 1.063 di ieri si è passati ai 1.091 di oggi, quindi con un aumento di 28 infetti. Il dato è contenuto nel report elaborato dall’Unità di crisi regionale e anticipato di qualche ore rispetto alla consueta diffusione delle 19. I casi di positività sopno stati accertati attraverso i 10.120 tamponi fatti sinora.

Nel bollettino odierno preoccupa il numero dei ricoverati: ieri erano 107, oggi sono 137 (+30), di cui 24 in terapia intensiva. Ma quest’ultimo è un dato ‘buono’, visto che sono due in meno rispetto ai 26 di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono otto in più: ieri 743, oggi 751. Aumentano anche i decessi: se ne contano quattro in più. Erano 69 e sono diventati 73.

Quanto alla distribuzione territoriale dei contagi, rispetto ai 1.091 casi totali, 185 sono stati registrati nella Città metropolitana di Cagliari (+6 rispetto all’ultimo aggiornamento); 82 (+2) nel Sud Sardegna; 33 (+2) a Oristano; 67 a Nuoro (senza alcuna variazione rispetto a ieri), 724 (+18) a Sassari.

