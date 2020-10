Pugno di ferro della Polizia locale di Sassari contro chi non indossa la mascherina. Ieri gli agenti hanno sanzionato in tutto 36 persone per 400 euro a testa e hanno emesso una multa di 5mila euro al titolare di un circolo privato al corso Vittorio Emanuele dove si stava svolgendo una festa privata con 15 persone, tutte senza mascherina.

Dopo un primo periodo di tolleranza orientata a informare e sensibilizzare i cittadini sui pericoli della pandemia e sul corretto uso della mascherina, così come imposto da un’ordinanza del sindaco che obbliga indossarla anche all’aperto nei luoghi a rischio assembramento e dove non sia possibile rispettare il distanziamento sociale, negli ultimi giorni la Polizia locale, guidata dal dirigente Gianni Serra, ha intensificato i controlli e ha iniziato a compilare verbali e sanzioni.

Oltre alle persone multate all’interno del circolo privato, negli ultimi due giorni gli agenti hanno sanzionato altri 21 persone che non usavano le mascherine: si tratta principalmente di giovani che stazionavano in gruppetti in piazza d’Italia e all’emiciclo Garibaldi. Sale così a 93 il numero di persone multate in una settimana per il mancato uso della mascherina.

[Foto archivio]