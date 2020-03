Stanno bene Ginevra e la madre dopo il parto in tenda a Cagliari. Una trentenne ha dovuto partorire all’interno delle tende sistemate per il pre-triage all’ospedale Santissima Trinità. La donna si trovava ricoverata al Policlinico ‘Duilio Casula’ di Monserrato, ma da alcuni sintomi i medici hanno avuto il sospetto che potesse aver contratto il virus Covid-19 ed è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Is Mirrionis. Lì la donna avrebbe dovuto essere sottoposta al tampone, ma la piccola ha deciso di non aspettare il responso e l’equipe di Eleonora Coccolone, primaria di Ginecologia del Santissima Trinità, ha fatto venire al mondo Ginvera nelle tende allestite davanti al reparto. Il primo parto nel pre-triage a Cagliari è andato bene e l’arrivo della piccola è stato seguito dal risultato negativo del tampone: nessuna traccia del coronavirus.