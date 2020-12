È stato sorpreso dai carabinieri fuori dall’abitazione senza un giustificato motivo e in tasca nascondeva un coltello. Un 43enne di San Giovanni Suergiu è stato denunciato per porto di oggetti per offendere e dovrà anche pagare una multa di 400 euro per aver violato le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.

I carabinieri del Radiomobile di Carbonia lo hanno fermato mentre transitava a bordo della propria automobile in via Veneto. Quando è stato chiesto al 43enne perché si trovasse a Carbonia in piena notte, non ha saputo fornire un valido motivo. È stato anche perquisito ed è stata ispezionata anche l’auto. I carabinieri hanno così recuperato un coltello a serramanico che l’uomo custodiva nella tasca dei pantaloni. Per lui denuncia e multa. L’arma è stata sequestrata.