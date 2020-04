L’imprenditore fermato due giorni fa dai carabinieri di Olbia al rientro dal funerale della madre, morta per coronavirus, non è stato multato per avere trasgredito alle norme di contrasto alla diffusione del Covid 19 ma è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Lo si apprende da fonti investigative, che hanno ricostruito quanto accaduto, dopo le dichiarazioni dello stesso imprenditore. L’uomo stava rientrando a casa dopo essere stato a Olmedo per un ultimo saluto alla madre, morta il 16 aprile scorso in Lombardia, e la cui salma era rientrata in Sardegna per la tumulazione.

Fermato dai carabinieri per un controllo, l’uomo avrebbe reagito in malo modo, rifiutandosi di collaborare e insultando i militari. I carabinieri hanno ricostruito i movimenti dell’imprenditore e hanno riconosciuto i validi motivi del suo spostamento, per cui nei suoi confronti non è stata elevata alcuna sanzione. I carabinieri lo hanno invece denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, dato che l’uomo li avrebbe insultati ripetutamente.