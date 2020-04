L’azienda per la vendita di prodotti per il fai da te Bricoman ha donato all’Azienda ospedaliera Brotzu cinquanta tute protettive. Lo rende noto la direzione della struttura sanitaria cagliaritana con un messaggio postato sul profilo ufficiale di Facebook. “Queste tute si aggiungono a quelle che vengono normalmente fornite in dotazione al personale a garanzia della loro protezione – si legge nel messaggio pubblicato – In questo periodo di emergenza Covid-19 siamo grati a tutti coloro che ci testimoniano la loro vicinanza e la loro stima.Grazie”