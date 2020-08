Una giovane donna di Silanus, di rientro dalle vacanze nella costa gallurese, è risultata positiva al Covid-19. Ora la donna si trova in quarantena a casa, ma nessuno dei familiari è risultato positivo agli esami. “Carissimi compaesani – scrive il sindaco del paese, Gian Pietro Arca nella pagina Facebook del Comune – purtroppo devo informarvi che l’Ats Sardegna in data odierna ci ha comunicato che è stato accertato a Silanus un caso di positività al Covid-19. La situazione è pienamente sotto controllo, il protocollo sanitario è già stato avviato e il soggetto in questione si trova in quarantena obbligatoria ed è costantemente monitorato. Nell’invitare tutti a stare sereni vi chiedo di assumere comportamenti prudenti e di rispettare le norme di sicurezza previste”.