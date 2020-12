Il contagio da Coronavirus fa registrare una flessione in Sardegna: dopo i 248 positivi riscontrati nella giornata di ieri, oggi l’Unità di crisi regionale segnala la presenza di 198 nuovi casi. In entrambi i casi si tratta di cifre inferiori rispetto a quelle delle ultime settimane anche a fronte dell’alto numero di tamponi eseguiti: 4.285 nelle ultime ventiquattro ore.

Tuttavia il Covid continua a uccidere: si registrano 7 decessi (563 in tutto) dei quali tre persone residenti nella provincia di Sassari, due nella provincia di Nuoro e due rispettivamente in quelle di Oristano e Sud Sardegna. Sono invece 595 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (quindici in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 64 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.406. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 9.729 (+114) pazienti guariti, più altri 120 guariti clinicamente.

Sul territorio, di 25.477 casi positivi complessivamente accertati, 5.557 (+64) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.055 (+48) nel Sud Sardegna, 2.041 (+35) a Oristano, 4.706 (+10) a Nuoro, 9.118 (+41) a Sassari.