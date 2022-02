Coronavirus, calano ricoveri e casi nell’Isola: altre due vittime

Continuano a scendere i numeri relativi alla diffusione del coronavirus in Sardegna. Purtroppo si registrano altre due vittime. Oggi sono stati registrati altri 200 contagi in meno. Complessivamente, secondo l’ultima rilevazione, sono stati individuati 1.091 ulteriori casi di Covid, di cui 838 diagnosticati con tampone antigenico e 253 con test molecolare.

Complessivamente sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.546 tamponi con un tasso di positività del 10,4%.

Diminuiscono i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che oggi scendono a quota 23, cinque in meno rispetto all’ultima statistica. In calo anche i ricoveri in area medica, 40, sei in meno rispetto all’ultima rilevazione.

Segno meno anche per le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare che oggi sono 31317 con un calo di 1127.

Come detto, purtroppo, si registrano altre due vittime. Si tratta di un uomo di 75 anni, residente nella provincia di Oristano e una donna di 92 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.