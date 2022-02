Coronavirus, ancora dieci morti. Sotto quota mille i nuovi casi

Si abbassano i numeri relativi alla diffusione del coronavirus in Sardegna, mentre purtroppo rimane ancora alto quelle delle vittime: oggi altre 10 persone hanno perso la vita. Secondo l’ultima statistica, oggi si registrano 993 ulteriori casi confermati di positività al coivid-19, di cui 745 diagnosticati da tampone antigenico e 248 con test ,molecolare.

Complessivamente sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4267 tamponi.

Si registra un leggero aumento delle persone attualmente ricoverate nei reparti di terapia intensiva che hanno raggiunto quota 30, più due rispetto all’ultima rilevazione. Diminuisce invece il numero di pazienti che si trovano in area medica: nelle ultime 24 ore sono 403, sei in meno rispetto all’ultima rilevazione. Leggero aumento delle persone attualmente in isolamento domiciliare che hanno raggiunto quota 33986, 36 persone in più rispetto all’ultima statistica.

Come detto, purtroppo si registrano altre dieci vittime. Si tratta di due uomini di 53 e 82 anni, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 90 e un uomo di 92 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due donne di 76 e 83 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 60 anni, residente nella provincia di Oristano. Gli ultimi tre decessi si sono registrati nella provincia di Nuoro.