Coronavirus: ancora 7 morti, in isolamento oltre 30mila persone

Continuano a rimanere alti i dati relativi alla diffusione del coronavirus in Sardegna e quello delle vittime: oggi sette persone hanno perso la vita.

Secondo l’ultimo bollettino diffuso oggi nell’Isola si registrano 3209 ulteriori casi confermati di positività al covid-19, di questi 2182 diagnosticati con tampone antigenico e 1081 con test molecolare, valido fino a pochi giorni fa, quando non era ancora scattata l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Christian Solinas .

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 19606 tamponi

Crescono di poco i numeri relativi ai ricoveri nei reparti di terapia intensiva: oggi sono 30, due in più rispetto all’ultima rilevazione. Diminuiscono le persone che invece si trovano ricoverate in area medica: oggi secondo l’ultimo bollettino sono 404, cinque in meno rispetto all’ultima rilevazione.

Rimane molto alto il numero delle persone che attualmente si trova in isolamento domiciliare, superata la quota 30mila: oggi il bollettino ne segnala 30626 ben 1168 in più rispetto all’ultima rilevazione. Come detto, purtroppo si registrano altri sette morti.

Si tratta di due donne di 76 e 79 anni e un uomo di 97 anni, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 90 e un uomo di 91 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 99 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un residente nella provincia di Nuoro.