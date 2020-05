L’obiettivo dei ‘contagi zero’ è ancora da centrare in Sardegna dove nella giornata di oggi ci sono state altre quattro persone positive al coronavirus. I dati forniti dall’Unità di crisi regionale, infatti, parlano di 1.334 casi accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza mentre ieri il conteggio era fermo a 1.330 dopo un totale di 33.330 test effettuati. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto novantotto, di questi undici sono in terapia intensiva. Decisamente più alto il numero di persone in isolamento domiciliare che sono 452. Aumentano i pazienti guariti che sono 558, venti in più rispetto al penultimo aggiornamento, a questi si aggiungono altri 107 guariti clinicamente. Fermo invece il conteggio delle vittime che nell’Isola sono state 119.

Per quanto riguarda i casi per territorio, tre dei nuovi contagi si sono verificati in provincia di Sassari che ha un totale di 863, mentre rimangono senza nuovi casi la Città metropolitana di Cagliari, ferma a 243, la provincia del Sud Sardegna con 94 positivi e Nuoro che ne ha 78. Il nuovo caso è stato registrato in provincia di Oristano che passa così a 56 positivi.