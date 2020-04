Sono 40 la vittime in Sardegna per il virus Covid-19 secondo i dati della Protezione civile aggiornati alle 18 del due aprile. Si registrano quindi sei decessi in più rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza i casi in tutto sono 794, ben 49 in più rispetto a ieri. Attualmente i positivi sono 718. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 5.970 test.

Entrando più nello specifico, sono 117 i ricoverati con sintomi di cui 24 in terapia intensiva. 577 le persone che hanno contratto il virus che sono in isolamento domiciliare. In tutto sono guarite o sono state dimesse dall’ospedale 36 pazienti.

Sul territorio, dei 794 casi positivi complessivamente accertati, 126 sono stati registrati nella Città metropolitana di Cagliari (+10 rispetto al dato precedente), 62 (+4) nel Sud Sardegna, 18 (+3) a Oristano, 60 (+1) a Nuoro, 528 (+31) a Sassari.