Aumenta, anche se di poco, il numero di persone risultate positive al coronavirus in Sardegna. L’ultimo aggiornamento fornito dall’Unità di crisi regionale parta di un totale di 1.215 casi, diciassette in più rispetto alla giornata di ieri. Resta invariato (al momento della comunicazione) il numero delle vittime che dall’inizio dell’epidemia ha raggiunto gli 86 decessi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 139 e di questi, ventidue si trovano in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ventiquattro ore prima. Le persone in isolamento domiciliare sono 725 e ci sono 220 guariti e altri 45 che hanno superato la malattia clinicamente. Per quanto riguarda il numero di test, sono in totale 14.859.

La suddivisione territoriale dei casi vede ancora Sassari al primo posto con 796 positivi e l’aumento maggiore (7 casi) in una giornata. Cinque positivi in più anche nella Città metropolitana di Cagliari che arriva a un totale di 217 casi, sono 86 le persone nella provincia del Sud Sardegna dove, però, non c’è stato nessun nuovo caso. Con quattro positivi in più Nuoro arriva a un totale di 74 casi, mentre Oristano si ferma a 42 con aumento di un caso positivo.