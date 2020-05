Da domani, sabato 9 maggio, i mercatini settimanali di Carbonia in piazza Ciusa e in via Marche e quelli di Cortoghiana, saranno riaperti per la vendita di prodotti alimentari, fiori, piante, semi e fertilizzanti. Lo ha deciso la sindaca, Paola Massida che ha firmato una apposita ordinanza. Per consentire il regolare svolgimento delle attività, dalle 6 alle 14 di domani è stato disposto il divieto di sosta in piazza Ciusa e la circolazione a senso unico per i veicoli provenienti da via Lucania e San Ponziano in direzione via Marche e piazza Rinascita. Per quanto concerne la viabilità nei pressi del mercatino di Cortoghiana, è previsto il divieto di sosta in via Bresciano. Restano ancora sospese le attività del mercatino settimanale di Bacu Abis e del mercatino delle pulci.