Dovrà rimanere nella sua cella del carcere di Bancali a Sassari il 28enne corriere della droga albanese, Kristian Kollaj, nonostante il tribunale del riesame abbia stabilito per lui gli arresti domiciliari da scontare nella sua abitazione di Piacenza, in Emilia Romagna. Il detenuto, infatti, non potrà lasciare la Sardegna fino a quando il presidente della Regione, Christian Solinas, non lo avrà autorizzato. Come riporta La Nuova Sardegna, si tratta del primo caso di ‘deroga giudiziaria’ dopo il blocco dei porti e degli aeroporti da parte del ministero su richiesta del governatore. Il provvedimento è stato firmato dal presidente del tribunale del riesame di Sassari, Mauro Pusceddu, che ha accolto la richiesta dell’avvocato difensore, Antonello Desini. L’albanese era stato condannato a sette anni di carcere e 40mila euro di multa con l’accusa di traffico di droga.