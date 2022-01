Coronavirus, 983 nuovi casi: altre tre vittime nell’Isola

Si abbassano rispetto a ieri, ma rimangono sempre alti i numeri sulla diffusione del coronavirus in Sardegna e purtroppo si registrano altre quattro vittime. Oggi sono stati registrati 983 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19, sulla base di 4518 persone controllate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24315 tamponi. Il tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati, è del 4,04 per cento.

Aumentano di una sola unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva che oggi raggiungono quota 28. Salgono anche i numeri relativi alle persone ricoverate in area medica che oggi sono 216, 25 in più rispetto all’ultima rilevazione. Lievita anche il numero di persone in isolamento domiciliare che oggi registrano un più 312 e raggiungono quota 16778.

Purtroppo si registrano altri quattro decessi. Si tratta di un uomo di 72 anni e uno di 84, residenti della provincia del Sud Sardegna e un uomo di 85 e un di 87, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.