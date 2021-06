I numeri del Covid-19 in Sardegna continuano a fornire segnale confortanti. Nell’ultimo aggiornamento emanato dall’Unità di crisi regionale vengono riportati solo nove nuovi contagi per un totale di 57.118 dall’inizio della pandemia. L’incremento dei test (1.354.772 totali) è stato di 1.333 tamponi numero che, rapportato ai nuovi casi, fissa il tasso di positività allo 0,6 per cento. Rimangono fermi a 1.485 i decessi visto che non ci sono nuovi casi e anche la situazione negli ospedali rimane invariata con 68 pazienti in area medica e cinque in terapia intensiva dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.505 e sono 28 in più le persone guarite per un totale di 44.055.

Per quanto riguarda la suddivisione nel territorio, la maggior parte dei casi è stata accertata in provincia di Sassari con sette nuovi contagi per un totale di 17.351 persone colpite. Un caso rispettivamente nella Città metropolitana di Cagliari (14.951 casi totali) e in provincia del Sud Sardegna che arriva a 8.677 contagi. Invariate le province di Oristano e Nuoro ferme a 5.165 casi la prima e 10.960 la seconda.