Ci sono sessantacinque nuoci casi di coronavirus in Sardegna. Così recita l’ultimo bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale che parla di 53 casi riscontrati da attività di screening e altri dodici da sospetto diagnostico. Si registra anche un nuovo decesso, a Sassari, dove la vittima, in arresto cardiaco, testata poco prima della morte è risultata positiva asintomatica. Aumenta così a 136 il numero delle vittime mentre sono complessivamente 2.486 i casi di positività dall’inizio dell’emergenza. Cresce anche il numero dei test che, rispetto al penultimo aggiornamento, sono 2.395 in più per un totale di 145.688 tamponi. Aumenta il numero di persone ricoverate in terapia intensiva che da sei passano a otto così come i pazienti ricoverati in ospedale che da quarantuno passano a 44. Sono complessivamente 1.018 le persone in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda i guariti sono tre in più rispetto al penultimo bollettino (1.275), ai quali si aggiungono anche altre cinque persone guarite clinicamente. Per quanto riguarda la suddivisione nel territorio, si registra un aumento in tutte le zone dell’Isola. Con 45 casi in più la provincia di Sassari arriva a 1.515 contagi, seguita dalla Città metropolitana di Cagliari che ne ha 434 (più 3). Un nuovo caso nel Sud Sardegna per un totale di 252, poi c’è Nuoro che con due nuovi contagi arriva a 183. Incremento sostanziale in provincia di Oristano con 14 nuovi casi che portano il totale a 102.