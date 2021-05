Ci sono 61 nuovi casi di Covid-19 in Sardegna come riporta il consueto bollettino quotidiano diffuso dall’Unità di crisi regionale. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, ci sono stati 54.876 contagi emersi grazie a 1.195.227 tamponi complessivi. L’incremento dei test nelle ultime ventiquattro ore è stato di 1.436 che in rapporto al numero delle persone contagiate rileva un tasso di positività al 4,2 per cento. Ci sono altri quattro morti (1.393 in tutto). Per quanto riguarda i ricoveri il dato presenta luci e ombre visto che diminuiscono quelli nei reparti non intensivi che sono 358, quattro in meno rispetto all’ultimo aggiornamento, ma aumentano quelli in terapia intensiva che sono due in più per un totale di 51 pazienti.

Le persone in isolamento domiciliare sono 16.356 e ci sono 180 guariti in più per un totale di 36.714, mentre mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 4. Nel territorio l’incremento maggiore è stato nella Città metropolitana di Cagliari che ha registrato 37 nuovi contagi (14.389 il totale) seguita dalla provincia di Nuoro con undici casi (10.664 totali). Ci sono poi la provincia di Sassari che, con i nuovi sette positivi arriva a un totale di 16.683 persone contagiate, quella del Sud Sardegna che ha avuto un incremento di sei casi (8.291 totali) e la provincia di Oristano, ferma a 4.849 casi che non ha avuto nessun incremento nelle ultime ventiquattro ore.